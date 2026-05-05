Dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì 28 aprile, Giuseppe Conte è tornato a casa. L’ex premier ha comunicato di trovarsi in buona salute e che l’intervento è stato completato con successo. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio ufficiale, in cui ha riferito di sentirsi molto bene e di aver recuperato la sua condizione fisica.

Giuseppe Conte è rientrato a casa dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico martedì 28 aprile. Il leader Movimento 5 stell, dopo una settimana di ricovero, annuncia con un post sui social che “l’intervento è perfettamente riuscito “: “ Sto molto bene ” aggiunge ringraziando le persone che lo hanno “inondato di messaggi di affetto”. Conte il 27 aprile aveva annullato tutti gli incontri pubblici programmati rendendo noto, sempre con un post su Facebook, che si sarebbe sottoposto a un intervento. “Ora ovviamente c’è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop”, scrive oggi l’ex presidente del Consiglio ringraziando anche il personale medico e sanitario “per l’accurata assistenza”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Conte torna a casa dopo il ricovero: “L’intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene”

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Forza presidente Giuseppe Conte. L’aspettiamo presto! - facebook.com facebook

Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com