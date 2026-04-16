Nonostante le tensioni geopolitiche in Iran, il settore pubblicitario internazionale mostra una resistenza significativa. Le aziende continuano a pianificare le proprie campagne, anche se con una maggiore attenzione ai costi. Le decisioni di investimento sono diventate più strategiche, riflettendo un approccio più prudente da parte dei grandi inserzionisti. La situazione evidenzia come le incertezze politiche possano influenzare le scelte nel mondo della pubblicità globale.

Il mercato della pubblicità dimostra una tenuta inaspettata nonostante le tensioni geopolitiche in Iran, che stanno spingendo i grandi investitori verso una gestione più cauta e tattica dei budget. Mentre l’incertezza globale grava sui costi energetici e sulla capacità di acquisto dei consumatori, il settore adv mantiene una resilienza strutturale grazie ai colossi digitali e all’ingresso massiccio di nuovi attori internazionali. Scenari economici legati alla durata del conflitto in Medio Oriente. La traiettoria degli investimenti pubblicitari dipende ora quasi esclusivamente dal fattore temporale legato allo scontro in Iran. Massimo Beduschi, primo esponente di Wpp Media in Italia, ha delineato tre percorsi distinti che cambieranno il volto del mercato nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pubblicità: il rischio Iran mette alla prova i budget globali

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