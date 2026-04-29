Il Diavolo Veste Prada 2 non è la favola che speravamo di rivedere Cosa resta della moda quando il glamour finisce e comandano clic e budget

«Non essere sciocca, Andrea. Tutti vogliono essere noi». Parigi, sedile posteriore di una Mercedes scura. Tra una sfilata e l’altra, mentre fuori dal finestrino scorreva la capitale dell’immaginario estetico globale, Miranda Priestly pronunciava la frase destinata a definire un’epoca. Era il 2006. Da Dior c’era John Galliano che disegnava sublimi follie teatrali, Valentino era ancora Valentino, Kering ed LVMH stavano entrando nella loro fase di espansione più vorace e formidabile. Le riviste pesavano come istituzioni e la parola “influencer”, semplicemente, non esisteva. La moda era all’apice del suo potere simbolico: decideva gusti, desideri, gerarchie e appartenenze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Consigli per il Mondo della Moda

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