Consulenze informatiche ma era una casa d' appuntamenti | nuovo sequestro quattro denunciati

Un appartamento a Arzano è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri, che hanno accertato il suo utilizzo continuato per l’attività di sfruttamento della prostituzione. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’operazione. Il luogo, precedentemente coinvolto in questioni di natura legale, era stato anche oggetto di un precedente sequestro. Le forze dell’ordine hanno condotto ulteriori verifiche per contrastare questa attività illegale.

Un appartamento di Arzano è stato sequestrato nuovamente dai carabinieri perché, secondo quanto accertato dai militari, era ancora utilizzato per lo sfruttamento della prostituzione. Quattro persone sono state denunciate per sfruttamento della prostituzione in concorso.L'immobile era già finito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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