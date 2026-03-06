Lavori in una casa popolare abusiva allo Zen scatta il sequestro | denunciati i tiktoker Davide&Marianna

La polizia municipale di Palermo ha sequestrato una casa popolare allo Zen occupata abusivamente da decenni da una coppia di tiktoker. L’intervento ha portato al sequestro dell’immobile, e i due sono stati denunciati. La casa, occupata senza autorizzazione, si trovava in un quartiere popolare della città. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine per eseguire il provvedimento.

La coppia, che vanta sui social 600 mila follower, non solo non avrebbe avuto titolo per stare in quella casa, ma avrebbe inoltre fatto degli interventi mai autorizzati. "Era un sogno perché dopo 20 anni che ci stavamo, la stavamo sistemando come volevamo". Ferrandelli: "Danni per 30 mila euro" La polizia municipale di Palermo ha sequestrato una casa popolare allo Zen occupata abusivamente da decenni da una nota coppia di tiktoker. I due, conosciuti come Davide&Marianna, con quasi 600 mila follower, stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento di via Rocky Marciano dove vivono con i quattro figli, ma l'intervento è stato bloccato dopo una segnalazione arrivata al Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Alloggio popolare consegnato allo Zen 2: nuova casa per una famiglia con sei figliA Palermo, nel quartiere Zen 2, è stato ufficialmente assegnato un alloggio popolare a una famiglia composta da due adulti e sei minori.

Segnali di legalità allo Zen, assegnata casa popolare a una famiglia di 8 personeUna nuova casa popolare è stata assegnata stamattina a un nucleo familiare composto da otto persone e regolarmente inserita nella graduatoria per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavori in una casa popolare abusiva....

Temi più discussi: Nuovo modello 730 2026, come cambiano le detrazioni per i lavori di casa; Casa dell’acqua a San Biagio: iniziati i lavori per installare il nuovo fontanello; Bonus ristrutturazioni, l’aliquota prima casa si determina a fine lavori; Nuovo modello 730, cosa cambia per le detrazioni sui lavori in casa: più complesso per chi vive in condominio.

Nuovo modello 730 2026, come cambiano le detrazioni per i lavori di casaAnche quest'anno le detrazioni per i lavori edilizi seguono due aliquote: 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili. Nei condomini questa distinzione rende più complessa la gestione ... tg24.sky.it

Zen 2, nella casa occupata pure i lavori di ampliamento. Il videoUna coppia avvia interventi edilizi nell’appartamento abitato abusivamente. Nel muro sfondato una finestra, balcone chiuso per ricavare una stanza. Scatta il sequestro ... msn.com

Alluvione, lavori sul torrente Zena. Il parco museale: “Perderemo decine di querce centenarie” x.com

Vuoi una beauty routine che lavori per te giorno e notte Ecco le tue alleate Collagene + Elastina Crema Giorno: risultati visibili già dopo 1 ora! Pelle più tonica, elastica e rughe distese Crema Notte: mentre dormi, lei lavora per te… al - facebook.com facebook