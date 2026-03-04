Arzano finto centro informatico era una casa a luci rosse | due denunciati

I Carabinieri di Arzano hanno scoperto un falso centro informatico in via Enrico Medi, che in realtà funzionava come una casa a luci rosse. Due persone sono state denunciate per aver gestito questa attività illegale, che prevedeva un elevato numero di “consulenze” fittizie. L'indagine ha svelato come dietro il nome di un centro di consulenza si celasse uno sfruttamento della prostituzione.

I Carabinieri smascherano un falso studio di consulenza in via Enrico Medi: troppe "consulenze", dietro c'era sfruttamento della prostituzione Arzano – Un'attività che sulla carta risultava essere un centro di consulenza informatica, ma che nella realtà attirava un numero anomalo di "clienti".