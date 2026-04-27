A Roma si apre uno stallo sulla nomina di Federico Freni alla presidenza della Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La situazione potrebbe portare a elezioni suppletive, mettendo a rischio un seggio della maggioranza nel collegio di Monte Mario. La nomina di Freni è al centro delle discussioni, mentre ancora non si sono trovati accordi definitivi.

? Cosa sapere Stallo a Roma per la nomina di Federico Freni alla presidenza Consob.. Il rischio elezioni suppletive minaccia un seggio della maggioranza nel collegio di Monte Mario.. A Roma, il nodo della presidenza Consob si complica per Federico Freni a causa di un potenziale vuoto parlamentare nel collegio di Monte Mario, Aurelia e dintorni, che spinge Giorgia Meloni e Matteo Salvini verso nuove opzioni. La questione politica si intreccia con le criticità legate alla compatibilità tra la carica di vigilanza e quella di deputato, oltre a un documento interno che solleva dubbi sulla legittimità della nomina. La candidatura di Federico Freni alla guida dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari sta attraversando una fase di forte stallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consob, stallo su Freni: il rischio seggio per la maggioranza

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