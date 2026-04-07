Università di Parma | il Commissario Consob Federico Cornelli sarà Alumnus dell’anno

L’Università di Parma ha annunciato che Federico Cornelli, attualmente Commissario della Consob, riceverà nel 2026 il riconoscimento di “Alumnus dell’anno”. Questa onorificenza viene assegnata dal 2018 a studenti e laureati che si sono distinti in ambiti professionali. Cornelli sarà il nono destinatario di questo premio, istituito dall’Ateneo in collaborazione con l’Associazione Alumni e Amici. La cerimonia di consegna è prevista per l’anno prossimo.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma, riunitosi lunedì 30 marzo 2026, ha infatti deliberato il conferimento del premio al dott. Cornelli, che all’Università di Parma ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia con i docenti Paolo Andrei e Claudio Cacciamani e che ha una lunga esperienza internazionale sui mercati finanziari e sulla regolamentazione europea. Lavora poi in Consob con Lamberto Cardia, quale responsabile dell’analisi finanziaria gestendo la crisi Lehman, i subprime e le maggiori operazioni di borsa del periodo. Viene poi chiamato alla Associazione Bancaria Italiana guidata da Antonio Patuelli, dove gestisce le operazioni europee. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Consob, Cornelli in pole positionPassaggio di consegne al vertice della Consob dopo la fine del mandato settennale di Paolo Savona. Leggi anche: Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma Temi più discussi: Come fare una nomination: guida per le università; Collaborazione a tempo parziale a.a. 2025-26; Nuovo campus per i 500 studenti di Medicina a Piacenza, inaugurata la casa dell’Università di Parma; Corsi magistrali in lingua inglese: call dal 15 gennaio al 6 aprile 2026 per studentesse e studenti extra UE che necessitano di visto. Nuovo campus di Piacenza dell’Università di ParmaÈ stato inaugurato il nuovo campus di Piacenza dell'Università di Parma, una sede moderna per Medicina e Chirurgia ... controcampus.it Concorso pubblico dell'Università di Parma per l'assunzione di 2 funzionari amministrativo-gestionaliL’Università di Parma ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 2 unità di personale. Queste le posizioni richieste: concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 2 unità di personale, ... gazzettadiparma.it OPEN DAY UNIPR 2026 – CI SIAMO ANCHE NOI! Dal 16 al 18 aprile torna l’Open Day dell’Università di Parma e ALLWAYS sarà presente con gadget e tante informazioni utili per i futuri studenti. Scopri la convenzione dedicata UNIPR: 1 ORA G - facebook.com facebook Università di Parma e Politecnico di Torino: nuove progettualità in comune e collaborazione ancora più stretta #rassegnastampa #PoliTO via @emiliaromagnago x.com