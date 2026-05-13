Consob dietrofront di Freni che ritira la candidatura alla presidenza | in pole Federico Cornelli o Gabriella Alemanno

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Consob ha annunciato il ritiro della candidatura alla presidenza da parte di Freni. La decisione sarebbe stata presa a causa di divergenze all’interno della maggioranza, che non avrebbe raggiunto un accordo condiviso. Si parla anche del mantenimento del veto da parte di Tajani e di valutazioni tecniche che avrebbero influito sulla scelta. Ora, tra i nomi in corsa, si fanno avanti Federico Cornelli e Gabriella Alemanno come possibili future figure di vertice dell’ente.

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Alla base del ritiro, secondo quanto si apprende, vi sarebbe la mancanza di un equilibrio condiviso nella maggioranza, anche alla luce del perdurare del veto di Tajani e delle valutazioni tecniche emerse ai livelli apicali della Consob. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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