Consob dietrofront di Freni che ritira la candidatura alla presidenza | in pole Federico Cornelli o Gabriella Alemanno
La Consob ha annunciato il ritiro della candidatura alla presidenza da parte di Freni. La decisione sarebbe stata presa a causa di divergenze all’interno della maggioranza, che non avrebbe raggiunto un accordo condiviso. Si parla anche del mantenimento del veto da parte di Tajani e di valutazioni tecniche che avrebbero influito sulla scelta. Ora, tra i nomi in corsa, si fanno avanti Federico Cornelli e Gabriella Alemanno come possibili future figure di vertice dell’ente.
Alla base del ritiro, secondo quanto si apprende, vi sarebbe la mancanza di un equilibrio condiviso nella maggioranza, anche alla luce del perdurare del veto di Tajani e delle valutazioni tecniche emerse ai livelli apicali della Consob. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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