Consiglio marcia a tappe forzate per approvare il bilancio | primo scoglio il piano delle alienazioni e valorizzazioni
Il Consiglio comunale si sta muovendo rapidamente per approvare il bilancio di previsione 2026-2028 entro il 28 maggio. Prima di arrivare alla delibera finale, dovrà approvare alcuni atti fondamentali, tra cui il piano delle alienazioni e valorizzazioni, la ricognizione delle partecipate e il Documento unico di programmazione (Dup), che comprende anche il dossier sullo stato patrimoniale. La procedura si svolge in tempi stretti e con diverse fasi preparatorie.
Marcia a tappe forzate per il Consiglio comunale che entro il 28 maggio prossimo dovrà apprivare il bilancio di previsione 2026-2028 e prim'ancora gli atti propedeutici - il piano delle alienazioni e valorizzazioni, la ricognizione delle partecipate e il Dup, che include anche il dossier sullo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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