Consiglio marcia a tappe forzate per approvare il bilancio | primo scoglio il piano delle alienazioni e valorizzazioni

Il Consiglio comunale si sta muovendo rapidamente per approvare il bilancio di previsione 2026-2028 entro il 28 maggio. Prima di arrivare alla delibera finale, dovrà approvare alcuni atti fondamentali, tra cui il piano delle alienazioni e valorizzazioni, la ricognizione delle partecipate e il Documento unico di programmazione (Dup), che comprende anche il dossier sullo stato patrimoniale. La procedura si svolge in tempi stretti e con diverse fasi preparatorie.

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