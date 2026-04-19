Auser di Portico assemblea per approvare il bilancio 2025

Giovedì 23 alle 15 si svolge presso la sede dell’Auser di Portico l’assemblea annuale dei soci, durante la quale verrà approvato il bilancio relativo all’anno 2025. L’incontro si tiene in piazza Traversari 1 e rappresenta l’appuntamento in cui i soci si riuniscono per discutere e deliberare sulle questioni finanziarie dell’associazione. La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti.

Giovedì 23 alle 15 nella sede dell’Auser, in piazza Traversari 1 a Portico, si tiene l’assemblea annuale dei soci per approvazione del bilancio 2025. L’ Auser di Portico e San Benedetto, animata da oltre cento volontari e guidata dal responsabile Ezio Palli, con l’aiuto continuativo del suo braccio destro Sauro Benedetti, si occupa in particolare della domiciliarità delle persone detta Attività di Filo d’Argento, fra cui gli accompagnamenti sociali con una propria auto, guidata da una ventina di soci autisti volontari, alle strutture socio-sanitarie di Forlì e territorio. Annualmente gli autisti volontari svolgono oltre 700 servizi ad una settantina di persone, per 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auser di Portico, assemblea per approvare il bilancio 2025 Notizie correlate Cassa Ravenna, assemblea approva il bilancio 2025 e distribuzione dividendiVia libera dall'assemblea dei soci, ai risultati 2025 e ai dividendi della Cassa di Ravenna Spa, (capogruppo del gruppo omonimo che comprende anche... Stadio Roma: obiettivo approvare entro le 14 il Pfte in Assemblea capitolinaIn Assemblea capitolina si discute il Piano di fattibilità per lo stadio della As Roma a Pietralata. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Auser di Portico, assemblea per approvare il bilancio 2025. Portico, nel 2024 centinaia di ’fili d’argento’L’Associazione Auser di Portico e San Benedetto, animata da oltre cento volontari, ha organizzato per oggi pomeriggio alle 15 nel teatro comunale ‘Iris Versari’ l’assemblea annuale dei soci, per ... ilrestodelcarlino.it Auser, la nuova presidente è Viviana Abbati. L’assemblea elegge il nuovo consiglio direttivoÈ stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione Auser di Castelnovo Sotto, impegnato su vari fronti, garantendo diversi servizi destinati ai cittadini. Il nuovo presidente è Viviana Abbati, ... ilrestodelcarlino.it