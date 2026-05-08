Ieri pomeriggio si è tenuto presso la sala consiliare della Casa comunale di Piano di Sorrento il Consiglio comunale dei ragazzi. Durante l’incontro è stato presentato un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno. Sono stati illustrati i progetti realizzati e le iniziative portate avanti dai giovani coinvolti nel consiglio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di diversi membri del gruppo giovanile.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri pomeriggio presso la sala consiliare della Casa comunale l’ultimo incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla presenza dell’ Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Ruggiero e della Consigliera incaricata delle iniziative per i giovani Monica Russo. Nel corso del confronto sono state ripercorse le attività realizzate durante l’anno: progetti dedicati alla lettura, eventi sul tema della disabilità, nuovi arredi scolastici, incremento delle corse del trasporto scolastico per le uscite sul territorio e iniziative di aggregazione rivolte a ragazzi e giovanissimi. Ampio spazio è stato dedicato anche ai progetti in fase di realizzazione, tra cui la ristrutturazione del Campo di Pozzopiano e la nuova palestra presso la scuola elementare Gargiulo-Maresca.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piano di Sorrento, Consiglio comunale dei ragazzi: il bilancio delle attività

Consiglio comunale del 18/12/2025

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