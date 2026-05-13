Confisca da 120 milioni all' imprenditore Romano | la decisione slitta di altri 90 giorni

Un procedimento giudiziario riguarda un imprenditore di 69 anni di Racalmuto, coinvolto in una confisca di beni per un valore di 120 milioni di euro. La decisione sul sequestro è stata rinviata di altri 90 giorni, lasciando ancora in sospeso il destino delle sue proprietà e attività. La vicenda si protrae da tempo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni del provvedimento.

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