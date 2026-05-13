Confisca da 120 milioni all' imprenditore Romano | la decisione slitta di altri 90 giorni
Un procedimento giudiziario riguarda un imprenditore di 69 anni di Racalmuto, coinvolto in una confisca di beni per un valore di 120 milioni di euro. La decisione sul sequestro è stata rinviata di altri 90 giorni, lasciando ancora in sospeso il destino delle sue proprietà e attività. La vicenda si protrae da tempo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni del provvedimento.
Ancora 90 giorni di attesa per sapere se Calogero Romano, imprenditore di Racalmuto di 69 anni, perderà definitivamente il suo “impero” da 120 milioni di euro. La seconda sezione misure di prevenzione della Corte d'appello di Palermo, presieduta da Raffaele Galizia, ha deciso di prorogare il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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