Confermato limite di 268 locali nel centro storico di Verona
La giunta comunale di Verona ha deciso di mantenere il limite di 268 locali nel centro storico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, aggiornando le regole di riferimento per il triennio 2026-2028. La decisione conferma la disciplina già in vigore, senza apportare modifiche al numero massimo di esercizi autorizzati nella zona centrale della città. La delibera riguarda quindi la regolamentazione delle autorizzazioni commerciali nel centro storico.
La giunta comunale di Verona ha approvato l’aggiornamento della disciplina per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per il triennio 2026-2028, confermando l’impianto regolatorio già in vigore. Nonostante la liberalizzazione del settore, viene mantenuto il contingentamento delle.🔗 Leggi su Veronasera.it
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