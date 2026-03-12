Centro storico | modifiche per due varchi cambi di senso e nuovo limite di velocità

Nel centro storico di Lecce sono state approvate modifiche alla viabilità, tra cui l'istituzione di due nuovi varchi, cambi di senso di circolazione e l'introduzione di un limite di velocità. La giunta comunale ha approvato una delibera mercoledì che riguarda questi interventi, con l’obiettivo di riorganizzare il traffico nella zona. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve.

Attive 24 ore su 24 le telecamere di via Bernardini e via Cairoli. Marcia indietro dell’assessorato alla Mobilità su via Petronelli: si torna a transitare in entrambe le direzioni LECCE – Nuovi interventi sulla viabilità nel centro storico. La giunta comunale ha approvato ieri, mercoledì, una delibera che introduce una serie di modifiche alla circolazione e alla disciplina della zona a traffico limitato. Uno dei cambiamenti riguarda gli accessi alla Ztl. Diventeranno varchi attivi 24 ore su 24 quelli di via Mario Bernardini, nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e piazzetta della Luce, e di via Benedetto Cairoli in entrata tra via Duca degli Abruzzi e via Carlo Russi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

