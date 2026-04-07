Il piano per locali e bar nel centro storico Sì al superamento del limite dei 40 metri

Giovedì pomeriggio si è svolto un incontro dedicato alle norme sui locali e bar nel centro storico, in particolare riguardo alla possibilità di superare il limite di 40 metri. La discussione ha coinvolto diverse parti interessate, con l’obiettivo di valutare eventuali modifiche alle regolamentazioni esistenti. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali e operatori locali, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

Sarzana, 7 aprile 2026 – Ha preso il via giovedì pomeriggio, durante l’incontro organizzato dall’assessore al commercio Luca Ponzanelli con le associazioni di categoria, la fase di valutazione preliminare che porterà alla revisione del piano delle somministrazioni con l’obiettivo di rilanciare il centro storico. “È stato un incontro proficuo in cui abbiamo recepito tutte le osservazioni avanzate dalle associazioni di categoria – commenta l’assessore Ponzanelli -. Non nascondo lo stupore e il rammarico per l’assenza di Juri Michelucci che proprio nei giorni scorsi aveva usato per fini meramente politici un documento che l’amministrazione aveva inoltrato alle associazioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il piano per locali e bar nel centro storico. “Sì al superamento del limite dei 40 metri” Leggi anche: Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h: quali sono le strade coinvolte Visita ai tetti del Duomo a 40 metri di altezza con vista mozzafiato su centro storico e VesuvioL’apertura del percorso sui tetti è resa possibile grazie ai precedenti interventi di restauro realizzati nel 2015 nell’ambito del Grande Progetto... Temi più discussi: Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 12 aprile; Enti locali, dalla Regione oltre 289 milioni da trasferire ai Comuni per il 2026; PIAO: un approfondimento per capire come redigere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Taranto, chiudere il cancello dell’ex Amiu: ecco il piano per i creditori per evitare i decreti ingiuntivi. Bari, 7 multe ai locali per il caos della Vigilia. Il piano:Più controlli il 31La settimana prossima, con ogni probabilità martedì, il caso finirà all’attenzione del Comitato per ordine e la sicurezza pubblica. Il 31 non è soltanto il giorno dell’aperitivo: l’ultimo dell’anno ... bari.repubblica.it Veneto. Approvato il nuovo piano aria. Bottacin: Percorso condiviso con amministrazioni localiCosì l'assessore regionale all'Ambiente dopo il voto favorevole dell’assemblea veneta. In accordo con le Regioni del bacino padano, abbiamo presentato al Governo un piano di azioni concrete su cui ci ... quotidianosanita.it Gli Stati Uniti hanno un piano per distruggere "in quattro ore", entro la mezzanotte di domani, dopo che sarà scaduto l'ultimatum, tutti i ponti e le centrali elettriche in Iran. "Abbiamo un piano, grazie alla potenza delle nostre forze armate, che prevede che tutti - facebook.com facebook Iran, Trump: "Possiamo distruggerlo in una notte, ho il piano migliore di tutti" x.com