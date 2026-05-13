Confermato il concerto di Kanye West a Reggio Emilia | biglietti orari e parcheggi

Il concerto di Kanye West è stato confermato a Reggio Emilia per il 18 luglio presso la Rcf Arena. I dettagli sui biglietti, gli orari e i parcheggi sono stati resi noti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni previste per grandi manifestazioni pubbliche. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dai organizzatori.

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Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Confermato il concerto a Reggio Emilia di Kanye West il 18 luglio alla Rcf Arena. Dopo le varie polemihce, arriva la buona notizia per i fan del rapper. A darne notizia è la Rcf Arena dove si terrà quello che viene definito "uno show immersivo senza precedenti, che porterà Reggio Emilia e tutta l'Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali”. La Rcf Arena è pronta ad accogliere 103mila persone, biglietti disponibili sulle piattaforme online. “Questo appuntamento con Ye si preannuncia irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live”, continua la nota, ricordando che la capienza della struttura è 103mila posti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confermato il concerto di Kanye West a Reggio Emilia: biglietti, orari e parcheggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kanye West, confermato il concerto a Reggio EmiliaDopo le polemiche delle scorse settimane, è confermato il concerto di Kanye West – oggi conosciuto come Ye – il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di... Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. Temi più discussi: Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischio; Annullati i concerti di Kanye West in Europa, salvo in Albania, il primo ministro Edi Rama spiega perché; Kanye West, a due mesi dal concerto a Reggio Emilia l'Hellwatt festival dice addio al suo direttore artistico; HELLWATT FESTIVAL, ESPLODE IL DIBATTITO SULLA ‘SICUREZZA’. Confermato il concerto di Kanye West a Reggio Emilia: biglietti, orari e parcheggiDopo le polemiche arriva l’ufficialità: il rapper salirà sul palco della Rcf Arena il 18 luglio. Uno show immersivo senza precedenti ... ilrestodelcarlino.it Kanye West, confermato il concerto a Reggio EmiliaDopo le polemiche delle scorse settimane, è confermato il concerto di Kanye West - oggi conosciuto come Ye - il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio ... lapresse.it