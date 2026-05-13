Confermate le detrazioni per chi ha sostegni al reddito

L'Inps ha aggiornato la Certificazione unica per consentire ai contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali previste per chi riceve sostegni al reddito. Le nuove restrizioni riguardano esclusivamente i lavoratori con indennità come Naspi, cassa integrazione e assegni integrativi, mentre i pensionati non sono coinvolti da questa modifica. L'aggiornamento riguarda le modalità di applicazione delle detrazioni legate a tali forme di sostegno.

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LA MISURA. Inps aggiorna la Certificazione unica per usufruire delle riduzioni. Includono Naspi, cassa integrazione e assegni integrativi, esclusi i pensionati. Aggiornate le informazioni contenute nella Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito, come Naspi, cassa integrazione o assegni di integrazione salariale. Il nuovo testo si è reso necessario per consentire a chi riceve questi sostegni economici di fruire delle misure di riduzione del cuneo fiscale (previste dalla legge di bilancio 2072024) quali la somma aggiuntiva non imponibile ovvero l’ulteriore detrazione. Le CU 2026 aggiornate riportano, nell’apposita sezione (somma che non concorre alla formazione del reddito), al punto 718 il codice «1», completato da annotazioni con diverse avvertenze.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Confermate le detrazioni per chi ha sostegni al reddito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bonus domotica 2026, detrazioni confermate ma aliquote più basse: chi può ottenerle e come funzionaTra le agevolazioni fiscali confermate per la casa, anche il bonus domotica continua a ritagliarsi uno spazio nel 2026, pur restando incardinato... Leggi anche: Detrazioni in base al reddito e al numero dei figli Temi più discussi: Bonus tetto 2026: detrazioni confermate fino al 50% per i lavori; Nel modello Redditi 2026 il nuovo tetto alle detrazioni; Governo, casa: stretta su sfratti e bonus affitti; Basta l’elenco Sistema Ts per detrarre le spese mediche dal 730/2026. Inps aggiorna la Certificazione unica per usufruire delle riduzioni. Includono Naspi, cassa integrazione e assegni integrativi, esclusi i pensionati. x.com Ristrutturazione Straordinaria senza CILA per detrazione mobili. - reddit.com reddit Confermate le detrazioni per chi ha sostegni al redditoInps aggiorna la Certificazione unica per usufruire delle riduzioni. Includono Naspi, cassa integrazione e assegni integrativi, esclusi i pensionati. ecodibergamo.it Bonus tetto 2026: detrazioni confermate fino al 50% per i lavoriIl Bonus Ristrutturazione resta la formula più utilizzata per il rifacimento della copertura. Per il 2026 la detrazione prevista è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sulle seconde case. Il ... quotidianodiragusa.it