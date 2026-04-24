detrazioni in base al reddito e al numero dei figli

Nel nuovo testo della Legge di Bilancio 2025, l'articolo 16-ter introduce un riordino delle detrazioni fiscali. La norma stabilisce che le detrazioni sono variabili in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico. In particolare, i soggetti con un reddito superiore a 75.000 euro vedranno modifiche nelle agevolazioni fiscali relative alle spese sostenute. La disposizione si applica a partire dall'anno fiscale in corso.

Con l'art. 16-ter della Legge di Bilancio 2025, rubricato “Riordino delle detrazioni”, è stato previsto che “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali si prevede una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 per il coefficiente indicato nel comma 3”. Innanzitutto facciamo chiarezza: la novità riguarda “solo” i contribuenti percettori di redditi superiori a 75.000 euro (al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze). La restante popolazione non è toccata dalla norma.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Can I Claim The Child Tax Credit When Filing Taxes

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