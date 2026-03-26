Bonus domotica 2026 detrazioni confermate ma aliquote più basse | chi può ottenerle e come funziona

Per il 2026, il bonus domotica rimane disponibile come parte dell’Ecobonus, con aliquote ridotte rispetto agli anni precedenti. La misura permette di usufruire di detrazioni fiscali per interventi di automazione e smart home, ma non si configura come un’agevolazione autonoma. La normativa conferma la presenza di questa agevolazione, specificando le modalità di accesso e le condizioni necessarie per ottenerla.

Tra le agevolazioni fiscali confermate per la casa, anche il bonus domotica continua a ritagliarsi uno spazio nel 2026, pur restando incardinato nell’ Ecobonus e non configurandosi come misura autonoma. Il meccanismo è pensato per sostenere l’adozione di soluzioni intelligenti capaci di rendere più efficiente la gestione degli edifici, attraverso strumenti che consentono di regolare e monitorare a distanza gli impianti domestici. Riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda diventano così parte di un sistema più evoluto, orientato a contenere gli sprechi e ad abbassare l’assorbimento energetico complessivo. Rispetto agli anni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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