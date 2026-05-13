Conduce Silvia Toffanin La notizia bomba è uscita | si è saputo tutto

È stata annunciata la conduttrice dell’ultima puntata di Amici 25: si tratta di Silvia Toffanin. La notizia è stata resa nota recentemente, confermando che il programma si avvicina alla conclusione della sua edizione. Tuttavia, il percorso degli allievi della scuola di Maria De Filippi continuerà anche dopo la finale, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli sui prossimi passaggi.

Amici 25 si prepara a vivere il suo ultimo atto, ma il percorso degli allievi della scuola di Maria De Filippi non si fermerà con la finale. Dopo la semifinale andata in onda sabato scorso, l’appuntamento decisivo è fissato per domenica 17 maggio, quando su Canale 5 sarà proclamato il vincitore della venticinquesima edizione del talent. Un momento molto atteso dal pubblico, che in queste settimane ha seguito sfide, eliminazioni, ballottaggi e il cammino dei ragazzi verso la serata conclusiva. La sorpresa, però, riguarda ciò che accadrà dopo. Anche una volta spente le luci della finale, gli alunni di Amici 25 torneranno in televisione per un appuntamento speciale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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