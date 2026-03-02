Purtroppo una brutta notizia Romina Carrisi l’annuncio a Verissimo e Silvia Toffanin dispiaciuta

Romina Carrisi è apparsa domenica 1 marzo a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso una notizia triste e personale. La figlia di Al Bano e Romina Power ha parlato apertamente del suo stato d’animo, suscitando dispiacere tra i presenti in studio. La sua intervista si è concentrata su un episodio che l’ha coinvolta direttamente e che ha deciso di condividere pubblicamente.

Romina Carrisi è tornata in televisione con una confessione molto personale. La figlia di Al Bano e Romina Power è stata ospite nella puntata di domenica 1 marzo di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La sua presenza in studio ha segnato uno dei momenti più toccanti del pomeriggio su Canale 5, con parole che hanno spiazzato il pubblico. La 38enne ha scelto di rendere pubblica una decisione maturata negli ultimi mesi che riguarda direttamente la sua famiglia. “È un anno che non provo più le stesse cose” e “Per me è stato difficile perché è un fallimento”, ha confessato in lacrime alla conduttrice. Poi Romina Carrisi è entrata nello specifico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Romina Carrisi a Verissimo: “Con il padre di Axel è finita”. Toffanin commossaDa sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori.

