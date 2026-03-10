E sono tre Michelle Hunziker la lieta notizia | si è saputo tutto ora

Michelle Hunziker ha annunciato di avere tre nuovi impegni televisivi, che si aggiungono ai suoi progetti in corso. La conduttrice svizzera è stata indicata come una delle protagoniste previste nel palinsesto di Mediaset nelle prossime settimane. La notizia è stata resa nota recentemente, portando attenzione sul suo ritorno in televisione.

Nuovi impegni televisivi sarebbero in arrivo per Michelle Hunziker, indicata come uno dei volti destinati a tornare in primo piano nel palinsesto di Mediaset nelle prossime settimane. In parallelo all'attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla conduzione, nelle ultime ore sono circolate informazioni su più progetti che coinvolgerebbero la conduttrice. Secondo quanto riportato dal sito Davide Maggio, Michelle Hunziker sarebbe stata individuata per guidare due produzioni distinte: Battiti Live Spring, versione primaverile dello show musicale Battiti Live, e una nuova edizione di Karaoke, format storico già annunciato in passato ma mai realizzato.