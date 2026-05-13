Un uomo di 40 anni di Atlanta è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver ammesso di aver trafugato musica inedita di Beyoncé. La sua dichiarazione di colpevolezza è arrivata alla Corte Superiore della Contea di Fulton, poco prima dell’inizio del processo. L’uomo aveva precedentemente preso accordi con i giudici, evitando così il dibattimento davanti alla giuria. La vicenda riguarda il furto di materiale musicale ancora non pubblicato.

Kevin Evans, il quarantenne di Atlanta accusato di aver rubato brani inediti d i Beyoncé, si è dichiarato colpevole presso la Corte Superiore della Contea di Fulton, alla vigilia del processo. L’uomo ha ammesso di essersi introdotto in un’automobile e di aver commesso violazione di domicilio. In base all’accordo raggiunto con la procura, il giudice lo ha condannato a due anni di carcere, una pena molto inferiore ai sei che avrebbe rischiato. «Non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questa parte relativamente importante della sua vita e spera in un futuro in cui possa guadagnarsi da vivere onestamente ed essere parte della società come tutti noi», ha affermato in aula il suo avvocato durante l’udienza, trasmessa in diretta streaming.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Condannato a due anni di detenzione l’uomo che aveva rubato musica inedita di Beyoncé

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