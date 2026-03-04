Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa Il trapper | Adesso basta solo musica

Il Tribunale di Milano ha condannato Baby Gang a due anni e otto mesi di reclusione con il rito abbreviato, accusato di ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. La sentenza arriva dopo un procedimento legale che ha portato alla decisione di giudici e avvocati coinvolti nel caso. Il rapper ha dichiarato di voler smettere di essere associato a questioni di cronaca e di concentrarsi sulla musica.

Nell’interrogatorio di convalida dopo l’arresto per la pistola, il 24enne si era difeso spiegando di aver avuto con sé quell'arma per "paura di essere derubato" Nulla da fare per Baby Gang, colpito dall’ennesima condanna dal Tribunale di Milano, stavolta a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper 24enne, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, è ormai da anni protagonista delle cronache giudiziarie ma anche salito ai vertici delle classifiche, con milioni di follower e collaborazioni importanti. Oggi, 4 marzo, la sentenza della gup Chiara Valori, a seguito delle indagini della pm Maura Ripamonti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

