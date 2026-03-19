Chi è l'uomo che minacciava Urbano Cairo | ha 72 anni in casa aveva un arsenale di scritte

Un uomo di 72 anni è stato denunciato per aver minacciato Urbano Cairo. La sua identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno registrato i movimenti e le scritte trovate in casa. La polizia ha confermato che l’indagato aveva un “arsenale” di scritte e materiali riconducibili all’episodio.

La persona denunciata è stata identificata attraverso i filmati delle telecamere di video-sorveglianza. La perquisizione domiciliare dei Carabinieri lo ha incastrato. Le sue azioni non sono legate a gruppi di tifosi organizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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