Un uomo è stato giudicato capace di intendere e di volere al momento in cui ha inflitto 77 colpi di forbice a una ragazza di 18 anni. L’episodio si è verificato a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La corte ha deciso sulla capacità mentale dell’imputato, coinvolto nel tragico fatto di cronaca. La notizia è stata resa nota il 30 marzo 2026.

Costa Volpino (Bergamo), 30 marzo 2026 – Jashandeep Badhan quando ha inferto forbiciate alla vicina diciottenne Sara Centelleghe era capace di intendere e volere. Lo ha stabilito lo psichiatra Filippo Tancredi, a cui la Corte d'Assise di Bergamo aveva affidato la perizia sulla morte della giovane avvenuta il 26 ottobre del 2024 a Costa Volpino. Il documento è stato illustrato oggi in aula assieme al consulente della Procura, dallo psichiatra Sergio Monchieri. Dalla perizia sul 19enne di origini indiane sono emersi una serie di disturbi, da quello di "personalità senza specificazione" a quello da uso moderato di cocaina, alcol e cannabis, fino a quello lieve di oppiacei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise la 18enne Sara Centelleghe con 77 forbiciate: “Badhan era capace di intendere e di volere”

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