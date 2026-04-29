Nei Cte concorso di scrittura Tra le righe | sabato 9 maggio la premiazione

Sabato 9 maggio alle 17 si terrà la premiazione della prima edizione del concorso di scrittura «Tra le righe». La giuria ha scelto i vincitori tra le opere presentate e comunicherà i risultati durante l’evento. La cerimonia si svolgerà in una sede ancora da definire e vedrà la partecipazione di autori, giurati e pubblico interessato. La manifestazione conclude il percorso della prima edizione del concorso.

LA PRIMA EDIZIONE. La giuria ha selezionato i vincitori. La premiazione si terrà il 9 maggio alle 17.30 al Cte di Longuelo. Il Gruppo Cultura dei Cte (Centri tutte le età) di Bergamo ha organizzato «Tra le righe», un concorso di scrittura aperto a tutti i soci, con l’obiettivo di valorizzare la scrittura e l’espressione creativa a tutte le età. L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha registrato un’ampia partecipazione: 21 autori si sono messi in gioco attraverso opere di prosa e poesia, dando vita a un ricco panorama di sensibilità, esperienze e stili differenti. I lavori sono stati valutati da una giuria composta da don Massimo Maffioletti (già giornalista e parroco di Colognola), Fabiana Tinaglia (giornalista de L’Eco di Bergamo) e Davide Cavalleri (giornalista del Gruppo Editoriale Gedi).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La giuria ha selezionato i vincitori. La premiazione si terrà il 9 maggio alle 17.30 al Cte di Longuelo. x.com

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