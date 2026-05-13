Concorso d' Eleganza Villa d' Este tutte le limitazioni del traffico a Cernobbio

Dal 14 al 17 maggio 2026, nel territorio comunale di Cernobbio, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. Queste misure sono state disposte in concomitanza con il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, evento che attirerà numerosi visitatori nella zona. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee che regolano il traffico durante questi giorni.

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Si avvisa la cittadinanza che, in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, sono disposte, dal 14 al 17 maggio 2026, temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta nel territorio comunale di Cernobbio. L’Amministrazione si scusa per gli eventuali disagi arrecati e auspica che l’evento.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: A Cernobbio torna la magia senza tempo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama automobilistico internazionale: il Concorso d’Eleganza... Temi più discussi: Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2026, tutto quello che c’è da sapere; Torna il Concorso d'Eleganza Villa d'Este; L’era delle supercar sfila a Villa La Massa: torna il Concorso d’Eleganza Villa La Massa Excellence; Dal 15 maggio il concorso d’eleganza Villa d’Este 2026. Torna nella scenografica cornice di Villa d'Este a Cernobbio 'Il Concorso Eleganza 2026' x.com [multi] Concorso d'Eleganza - Villa Borghese - Rome - reddit.com reddit Concorso d'Eleganza Villa d'Este, tutte le limitazioni del traffico a CernobbioSi avvisa la cittadinanza che, in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, sono disposte, dal 14 al 17 maggio 2026, temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta nel territorio comunale d ... quicomo.it Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2026, tutto quello che c’è da sapereL’evento programmato dal 15 al 17 maggio, sulle rive del lago di Como, è la tradizionale sfilata primaverile per le auto storiche più rare, le concept futuribili di auto e moto e le aste delle vetture ... ilsole24ore.com