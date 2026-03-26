A Cernobbio torna la magia senza tempo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

A Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, si svolge nuovamente il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, evento che si tiene dal 1929. La manifestazione è dedicata alle auto classiche e richiama appassionati e collezionisti da tutto il mondo. La kermesse si svolge in un contesto storico e offre una vetrina di veicoli d’epoca, con esposizioni e competizioni tra vetture di diverse epoche.

Cernobbio torna a vestirsi di leggenda. Sulle rive del Lago di Como, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si prepara a scrivere un nuovo capitolo di una storia iniziata nel 1929 e diventata, nel tempo, uno dei riferimenti assoluti per il mondo delle auto classiche. Non è soltanto un concorso. È un rituale pagano. Un equilibrio sottile tra bellezza, memoria e stile, dove ogni vettura è chiamata a raccontare qualcosa che va oltre la tecnica: una visione, un’epoca, un’idea di eleganza. Villa d’Este e Villa Erba si trasformano così in un palcoscenico sospeso, dove il tempo rallenta, fino a fermarsi, e le automobili tornano a essere oggetti culturali prima ancora che meccanici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Cernobbio torna la magia senza tempo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este Articoli correlati Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, dal 15 al 17 maggio tra Cernobbio e il Lago di ComoDal 15 al 17 maggio 2026, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este tornerà ad animare Cernobbio e le sponde del Lago di Como, celebrando quasi un secolo... Leggi anche: La magia di Villa d’Este. Il lago è il palcoscenico. Sting in concerto il 9 agosto Contenuti utili per approfondire Eleganza Villa Discussioni sull' argomento Villa d'Este, una nuova stagione ricca di novità sul lago di Como; La magia di Villa d’Este. Il lago è il palcoscenico. Sting in concerto il 9 agosto; Sarà Sting la star dell'estate sul Lago di Como; Il gioiello nascosto sul lago riapre con camere segrete nella roccia: riparte la stagione del resort dell'altro ramo. Energia a Colori, la primavera torna a Villa ErbaSabato 28 marzo, Villa Erba e Villa Bernasconi ospitano il secondo evento dedicato alla primavera ideato dal Teatro Sociale di Como ... ciaocomo.it Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: anteprima, protagonisti e premi in palio - facebook.com facebook Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 @BMWGroup x.com