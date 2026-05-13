Conceicao è incedibile fino ad un certo punto | prezzo monstre fissato dalla Juve

Il giovane attaccante portoghese è considerato incedibile dalla società, anche se il club ha fissato un prezzo molto elevato per eventuali offerte. La società ha dichiarato che il giocatore non è sul mercato, ma si tratta comunque di una posizione soggetta a cambiamenti in base alle esigenze economiche e alle trattative future. Al momento, non ci sono trattative in corso per il trasferimento del calciatore.

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di Alessio Lento Francisco Conceicao non è sul mercato, ma alla Continassa sanno bene che certe parole durano finché regge il bilancio. Secondo Sport Mediaset, la Juventus prenderebbe in considerazione una cessione solo in caso di mancata qualificazione alla Champions League, scenario che costringerebbe il club a vendere un pezzo pesante per finanziare il mercato. à Il prezzo di partenza, in quel caso, sarebbe attorno ai 70 milioni di euro. Il Liverpool osserva, la Juve aspetta. Il nome che circola è quello del Liverpool, che seguirebbe il portoghese pensando anche al futuro del proprio attacco e alla sostituzione del partente Momo Salah. Per la Juve, però, non sarebbe una vendita normale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao è incedibile, fino ad un certo punto: prezzo monstre fissato dalla Juve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONCEICAO CAM: BEHIND THE SCENES + PLAYER CAM of the MVP | Juventus-Roma 2-1 Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Conceiçao nel mirino del Liverpool: fissato il prezzo Inter, rebus Barella: incedibile ma non per cifre “monstre”L’Inter di Cristian Chivu blinda il nucleo tecnico per la stagione 2026-27, ma apre a sacrifici eccellenti per finanziare la rifondazione atletica... Argomenti più discussi: Juventus After Marseille Ace as EPL Giants Eye Conceiçao; ? Incredibile Verona: 1-1 con la Juve! MAGIA Vlahovic, lotta Champions riaperta; Conceicao è incedibile, fino ad un certo punto: prezzo monstre fissato dalla Juve; Discreti: Spalletti ha ragione. Nessuna rivoluzione ma servono 3-4 big a questa Juve. [Alfredo Martinez] Il desiderio di Eli Junior Kroupi è di giocare per il Barcellona: Sotto la guida di Andoni Iraola al Bournemouth, è cresciuto al punto da essere corteggiato dai grandi club della Premier League. reddit Conceicao: Non facile allenare il Milan. Sigaro? Non volevo fare lo show. Tra Lazio e Inter…L'ex tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato del suo periodo in rossonero e anche della finale Lazio-Inter ... fcinter1908.it