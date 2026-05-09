Juventus Conceiçao nel mirino del Liverpool | fissato il prezzo

Il futuro di Conceiçao potrebbe cambiare in base alle decisioni di un club inglese, che ha fissato un prezzo per il suo cartellino. La Juventus si avvicina alla fine della stagione, momento in cui si definiscono le strategie per la rosa della prossima annata. La corsa alla qualificazione in Champions League resta un obiettivo centrale, mentre le voci di mercato si fanno più insistenti.

Destinazione Champions: il futuro di Conceiçao e l’ombra del Liverpool. Il finale di stagione della Juventus non è più solo una questione di prestigio o trofei, ma il vero spartiacque per la costruzione della rosa del futuro. Il pareggio interno contro il Verona ha riacceso i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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