Inter rebus Barella | incedibile ma non per cifre monstre

L’Inter ha deciso di mantenere incedibile il centrocampista Barella, anche se non a cifre elevate. La società ha confermato la volontà di blindare il giocatore, pur senza offrire cifre astronomiche. Nel frattempo, l’Inter si sta concentrando sulla rifondazione del centrocampo, valutando eventuali sacrifici di calciatori di spicco per finanziare gli acquisti necessari.

L’ Inter di Cristian Chivu blinda il nucleo tecnico per la stagione 2026-27, ma apre a sacrifici eccellenti per finanziare la rifondazione atletica del centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni strategiche, Piotr Zielinski e Petar Sucic rappresentano le pietre angolari dell’assetto mediano: la dirigenza ha confermato l’incedibilità dei due calciatori, considerati funzionali a garantire continuità di palleggio e qualità nella zona nevralgica. Parallelamente, il club valuta il prestito secco per il giovane Andrés Diouf, destinato a una stagione da titolare in provincia per maturare il minutaggio necessario a un rientro in nerazzurro da protagonista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, rebus Barella: incedibile ma non per cifre “monstre” Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: la possibile strategia estiva, Barella non è più incedibileSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Novità sull’interesse del Barcellona per BastoniMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter rebus Barella incedibile ma non... Pagelle Inter-Liverpool: Bastoni ingenuo sul rigore (5), Barella il più pericoloso (6,5). Thuram stancoBeffa per l'Inter, alla seconda sconfitta di fila in Champions: dopo quello con l'Atletico Madrid, arriva il ko contro il Liverpool, che fa festa col rigore di Szoboszlai all'88. Polemiche nerazzurre. corriere.it Clamoroso Barella, l’ultima decisione scuote i tifosi dell’InterArrivano importanti novità che riguardano ciò che succede in casa Inter. Centra nello specifico Nicolò Barella. Momento molto importante in casa Inter e i nerazzurri hanno cominciato con una vittoria ... diregiovani.it