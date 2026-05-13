Conai premia Messina | menzione speciale a Comune e Messinaservizi per la raccolta differenziata obiettivo 65% entro il 2026
Messina riceve un riconoscimento nazionale da parte di Conai per gli sforzi nella raccolta differenziata. Il Comune e la società locale Messinaservizi Bene Comune sono stati premiati con una menzione speciale riservata alle città metropolitane del Centro-Sud Italia, durante l’Ecoforum nazionale. L’obiettivo di Messina è raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2026. Il premio evidenzia il percorso della città verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.
Un nuovo riconoscimento nazionale per Messina nel percorso verso la transizione ecologica. Il Comune e la società “in house” Messinaservizi Bene Comune hanno ricevuto da Conai la menzione speciale “Città Metropolitane Pioniere del Centro-Sud Italia”, assegnata nell’ambito dell’Ecoforum nazionale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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