Conai premia Messina | menzione speciale a Comune e Messinaservizi per la raccolta differenziata obiettivo 65% entro il 2026

Messina riceve un riconoscimento nazionale da parte di Conai per gli sforzi nella raccolta differenziata. Il Comune e la società locale Messinaservizi Bene Comune sono stati premiati con una menzione speciale riservata alle città metropolitane del Centro-Sud Italia, durante l’Ecoforum nazionale. L’obiettivo di Messina è raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2026. Il premio evidenzia il percorso della città verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

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