Messina punta agli smart bin | la sfida per oltre il 65% di differenziata

A Messina è stato avviato un progetto pilota che prevede l’installazione di 56 smart bin destinati a circa 6.500 utenze condominiali. Questi dispositivi sono collegati a un’app che consente di monitorare la raccolta differenziata. L’obiettivo dichiarato è di superare il 65% di raccolta differenziata complessiva nella città. Il progetto vuole migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili.

? Cosa sapere Messina avvia il progetto pilota con 56 smart bin per 6.500 utenze condominiali.. La tracciabilità tramite app punta a superare il 65% di raccolta differenziata.. Messina avvia la fase operativa del progetto pilota sui cassonetti intelligenti coinvolgendo 6.500 utenze in grandi condomini con l’obiettivo di superare il 65% di raccolta differenziata entro i prossimi mesi. Dopo un lungo percorso di progettazione e sviluppo che ha impegnato le risorse tra il 2024 e il 2025, MessinaServizi ha comunicato l’ingresso ufficiale nella fase operativa di una strategia innovativa per la gestione dei rifiuti urbani. Il piano punta a trasformare il modo in cui la città gestisce i propri scarti, introducendo tecnologie avanzate per potenziare la differenziata già esistente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina punta agli smart bin: la sfida per oltre il 65% di differenziata Notizie correlate Leggi anche: Boom di truffe agli anziani. In Toscana risulta over 65 oltre un terzo delle vittime Masci replica a Costantini: "Più alberi piantati che tagliati e differenziata oltre il 57%, agli slogan rispondiamo con fatti e numeri"Il sindaco uscente risponde alle critiche sollevate dal candidato sindaco di centrosinistra: a fronte di 2.