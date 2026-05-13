Con una busta in testa e una spranga in mano il rapinatore mascherato finisce in manette dopo l' aggressione
Un uomo mascherato con una busta in testa e armato di una spranga è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato il titolare di un minimarket. La scena si è conclusa con l’arresto dell’individuo, che ha colpito il proprietario con dei pugni prima di impossessarsi di alcuni beni. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per mettere fine all’episodio e condurre l’arresto.
In mano una spranga e una busta di plastica per coprire il volto. Poi l'aggressione al titolare di un minimarket, preso a pugni e rapinato. Le violenze sono avvenute in via Tarquinio Collatino nella zona del Don Bosco.Il rapinatore con la busta di plastica sul voltoI fatti si sono consumati.🔗 Leggi su Romatoday.it
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