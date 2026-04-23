Bergamo rapinatore seriale finisce in manette dopo tre colpi messi a segno

Nel pomeriggio di ieri, a Bergamo, un uomo di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver messo a segno tre rapine. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Romano di Lombardia, dalla sezione radiomobile di Treviglio e dagli agenti della polizia locale di Romano di Lombardia. L’arresto è stato effettuato poco dopo il terzo colpo, che si è verificato in un’area della città.

Bergamo, 23 aprile 2026 – Nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, i carabinieri di Romano di Lombardia e della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio e gli agenti della polizia locale di Romano di Lombardia, hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni. Il soggetto, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è ritenuto responsabile di una rapina aggravata consumata in una farmacia del luogo. La rapina è avvenuta attorno alle 16, quando il 37enne ha fatto irruzione nel locale armato di una chiave inglese. Fuga terminata . Dopo aver scavalcato il bancone, ha minacciato il titolare e una dipendente, colpendo e spingendo a terra il farmacista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, rapinatore seriale finisce in manette dopo tre colpi messi a segno Notizie correlate Tre colpi messi a segno nel giro di pochi giorni, ladro seriale individuato dalla poliziaI poliziotti della squadra investigativa e della polizia scientifica del commissariato hanno raccolto una serie di elementi utili alle indagini che... Milano, rapinatore seriale incastrato dopo 5 colpi con il cacciavite tra farmacie e fast-foodUn arresto al termine di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino italiano di 38 anni,...