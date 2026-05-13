Armato di spranga e con una busta di plastica in testa aggredisce commerciante | raffica di rapine a Roma

A Roma, la polizia ha arrestato undici persone che avevano messo a segno diverse rapine ai danni di negozi. Gli agenti sono intervenuti dopo aver identificato un gruppo di individui che, armati di spranga e con una busta di plastica in testa, avevano preso di mira più punti vendita nella zona. Le rapine si sono succedute nel corso delle ultime settimane, causando preoccupazione tra i commercianti.

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