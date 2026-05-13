Armato di spranga e con una busta di plastica in testa aggredisce commerciante | raffica di rapine a Roma
A Roma, la polizia ha arrestato undici persone che avevano messo a segno diverse rapine ai danni di negozi. Gli agenti sono intervenuti dopo aver identificato un gruppo di individui che, armati di spranga e con una busta di plastica in testa, avevano preso di mira più punti vendita nella zona. Le rapine si sono succedute nel corso delle ultime settimane, causando preoccupazione tra i commercianti.
Undici persone sono state arrestate dalla polizia dopo essere state sorprese a rapinare numerosi negozi a Roma. Alcune, come quella in un negozio a San Giovanni, sono state molto violente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Sequestrano un minore, chiedono il riscatto al padre: arrestati; Lanciano: sorprendono i ladri in casa e il furto diventa rapina; Roma, raffica di furti e rapine: 11 arresti tra Romanina, Tor Sapienza e San Giovanni; Livorno, col coltello e una spranga in Corea. Poi aggredisce i poliziotti: arrestato.
Episodio accaduto a ottobre 2025. Va detto che la polizia ha aspettato a reagire per cercare di calmare l’albanese (armato di una spranga di 150cm) anche perché, con tutti quelli che filmavano la scena, passare dalla parte del torto agli occhi di un giudice trop x.com
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