Armato di spranga e con una busta di plastica in testa aggredisce commerciante | raffica di rapine a Roma

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, la polizia ha arrestato undici persone che avevano messo a segno diverse rapine ai danni di negozi. Gli agenti sono intervenuti dopo aver identificato un gruppo di individui che, armati di spranga e con una busta di plastica in testa, avevano preso di mira più punti vendita nella zona. Le rapine si sono succedute nel corso delle ultime settimane, causando preoccupazione tra i commercianti.

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Undici persone sono state arrestate dalla polizia dopo essere state sorprese a rapinare numerosi negozi a Roma. Alcune, come quella in un negozio a San Giovanni, sono state molto violente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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