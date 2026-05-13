Con la nuova viabilità l' autobus non ci passa dopo le denunce arriva l' incidente FOTO
Questa mattina a Firenze, intorno alle 10:30, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Rondinella. Un autobus della linea 6 di Autolinee Toscane è rimasto coinvolto, dopo che nelle settimane precedenti erano state segnalate difficoltà a causa della nuova viabilità. Le autorità sono intervenute sul posto per gli accertamenti del caso.
Incidente che ha coinvolto un autobus di Autolinee Toscane, della linea 6, questa mattina a Firenze, intorno alle 10:30, all'incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Rondinella.Proprio nell'area recentemente è cambiata la viabilità, con la realizzazione di una grande isola pedonale per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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