Con la nuova viabilità l' autobus non ci passa dopo le denunce arriva l' incidente FOTO

Questa mattina a Firenze, intorno alle 10:30, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e via Rondinella. Un autobus della linea 6 di Autolinee Toscane è rimasto coinvolto, dopo che nelle settimane precedenti erano state segnalate difficoltà a causa della nuova viabilità. Le autorità sono intervenute sul posto per gli accertamenti del caso.

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