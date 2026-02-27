Alle prime luci dell'alba, un autobus di linea ha sbandato uscendo dalla carreggiata, coinvolgendo otto persone a bordo. L'incidente si è verificato intorno alle 5,30 a Foiano della Chiana, creando scompiglio tra i residenti e le autorità intervenute sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incidente, ma le operazioni di soccorso sono in corso.

I vigili del fuoco si sono aperti un varco ed hanno estratto i feriti dal mezzo. Coinvolti anche un autoarticolato e un'auto Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, un’autovettura e un autobus in servizio pubblico di linea. Nello scontro l’autobus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco, all’interno otto persone. I vigili del fuoco, hanno dapprima aperto un varco x accedere all’interno dell’autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. L’autogru dei vigili del fuoco sta inoltre provvedendo al recupero dell’autobus. Sul posto i carabinieri per individuare le cause del sinistro e i mezzi del 118. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Autobus di linea con otto persone a bordo finisce fuori strada dopo l’incidente

Incidente in autostrada: si urtano due auto con otto persone a bordoIncidente fra due auto nel tardo pomeriggio di mercoledì sull’autostrada dei laghi.

Incidente sull’Aurelia, autobus finisce nel fosso. Spavento per i 24 passeggeri a bordoGrosseto, 27 dicembre 2025 – Spavento questa mattina, 27 dicembre, per un incidente che ha visto protagonista un autobus con 24 persone a bordo.

Temi più discussi: Muoversi in autobus a New York: biglietti e come funziona?; Scipione, il Bus a Prenotazione - Verona Serale; Bus urbani non adeguati al servizio. Cambiate mezzi e mettete pensiline; Impianti fissi altoadigemobilità in manutenzione.

Schianto a tre e l'autobus si ribalta fuori stradaFOIANO DELLA CHIANA: Coinvolti nello scontro il bus di linea con passeggeri a bordo, un autoarticolato e un'automobile. Feriti estratti da un varco aperto tra le lamiere ... toscanamedianews.it

COMUNE DI MERANO * «LA LINEA FERROVIARIA BOLZANO-MERANO CHIUSA DOMENICA 1° MARZO, IL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS»Domenica 1 marzo, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, la linea ferroviaria Merano-Bolzano rimane chiusa per lavori di ispezione e manutenzione da parte del gestore ... agenziagiornalisticaopinione.it

Il servizio sostitutivo con autobus della linea ferroviaria della Trento-Malè-Mezzana e Trento-Bassano del Grappa sarà garantito - facebook.com facebook