Con i ragazzi del liceo Galilei di Pescara la seconda giornata del progetto Guida la tua vita dell' Aci
Il 14 maggio il progetto dell'Aci “Guida..la tua vita”, assieme ad ufficio scolastico regionale Chieti - Pescara, polizia stradale di Pescara, polizia municipale di Pescara, Anas, motorizzazione civile, Anpas Abruzzo, Fiab Pescarabici e Lega Ambiente circolo di Pescara sbarca nel liceo Galilei di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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