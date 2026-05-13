Con i ragazzi del liceo Galilei di Pescara la seconda giornata del progetto Guida la tua vita dell' Aci

Da ilpescara.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 maggio il progetto dell'Aci “Guida..la tua vita”, assieme ad ufficio scolastico regionale Chieti - Pescara, polizia stradale di Pescara, polizia municipale di Pescara, Anas, motorizzazione civile, Anpas Abruzzo, Fiab Pescarabici e Lega Ambiente circolo di Pescara sbarca nel liceo Galilei di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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