Nel' istituto Acerbo parte la prima giornata del progetto Guida la tua vita

Nell'istituto Acerbo di Pescara si è svolta la prima giornata del progetto “Guida... la tua vita”. L’evento, iniziato giovedì 9 aprile, ha coinvolto gli studenti in attività di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L’iniziativa deriva da un protocollo d’intesa firmato nelle settimane precedenti ed è rivolta a promuovere comportamenti corretti alla guida tra i giovani. La giornata ha visto la partecipazione di docenti e relatori specializzati nel settore.

Il progetto vede la partecipazione sinergica dell’Automobile Club Pescara e di altri otto partner istituzionali di eccellenza Al via la prima giornata, nell'istituto Tito Acerbo di Pescara, del progetto di legalità “Guida.. la tua vita” Giovedì 9 aprile, la scuola ospiterà la giornata inaugurale del progetto di formazione ed educazione alla sicurezza stradale, iniziativa nata dal protocollo d’intesa siglato lo scorso 26 febbraio con la presidenza del consiglio regionale. Il programma della giornata La manifestazione coinvolgerà circa duecento studenti del triennio e si articolerà in sessioni teoriche e pratiche che si svolgeranno nell’Aula Magna, nella palestra e negli spazi esterni dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ’Scegli la tua vita’, una guida al benessereIn un’epoca dominata dall’incertezza e dal caos, è ancora possibile riprendere in mano le redini della propria esistenza? La risposta arriva al Bper... Terranuova, all’Istituto Giovanni XXIII parte il progetto “Scuola Base Sicura” per la formazione dei docentiArezzo, 20 marzo 2026 – All’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini è iniziato un percorso formativo dedicato ai docenti, volto...