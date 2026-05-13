Comunità Energetiche Rinnovabili al Tecnopolo di Carpi un seminario su futuro e sostenibilità

"Le Comunità energetiche rinnovabili per la transizione energetica e la sostenibilità territoriale" è il titolo del seminario aperto a tutti in programma venerdì 15 maggio, dalle 14 alle 18, al Tecnopolo di Carpi. Promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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