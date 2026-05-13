La Via Querinissima è stata riconosciuta ufficialmente come Itinerario culturale del Consiglio d'Europa. La certificazione è stata annunciata da un comunicato stampa, che conferma l'assegnazione di tale riconoscimento. La notizia riguarda il percorso situato lungo via Querinissima, che ora figura tra gli itinerari culturali riconosciuti dall'organizzazione europea. L'annuncio è arrivato il 13 maggio 2026, a Venezia.

(Arv) Venezia, 13 maggio 2026 - “La Via Querinissima è stata ufficialmente certificata come Itinerario culturale del Consiglio d'Europa. È una vittoria importante per il Veneto, per Venezia e per tutti i territori europei attraversati da questa rotta. Ma è anche qualcosa di più: è nato un nuovo cammino europeo, affascinante, misterioso, unico nel suo genere, destinato a diventare iconico. Un itinerario che unisce il Mediterraneo all'Artico e che racconta, attraverso la storia di Pietro Querini, una straordinaria pagina di coraggio, scoperta, accoglienza e identità europea”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Via Querinissima certificata Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

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