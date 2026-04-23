Comunicato Stampa | CRV - In Consiglio regionale del Veneto la conferenza istituzionale ‘Armenia | quale futuro?'

Da iltempo.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta una conferenza istituzionale dedicata al futuro dell’Armenia. La riunione è stata convocata nel contesto della sessione del Consiglio regionale del Veneto e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla situazione politica e alle prospettive future del Paese caucasico.

(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, è stata ospitata la conferenza istituzionale ‘Armenia: quale futuro?', con i contributi di: Gagik Sarucanian, Console onorario della Repubblica d'Armenia in Venezia; Gianni Ephirikian, Compositore musicale; Padre Hamazasp Kechichian, Priore del Monastero dell'isola di San Lazzaro degli Armeni; Sona Haroutyunian, Docente dell'Università Ca' Foscari Venezia; Antonia Arslan, scrittrice; Baykar Sivazliyan, Presidente dell'Unione degli Armeni d'Italia; Vartan Giacomelli, Consigliere dell'Associazione Italia Armenia; Mons. Levon Zekyan, Arcivescovo emerito degli Armeno-Cattolici di Costantinopoli.🔗 Leggi su Iltempo.it

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