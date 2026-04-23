Comunicato Stampa | CRV - In Consiglio regionale del Veneto la conferenza istituzionale ‘Armenia | quale futuro?'

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini si è tenuta una conferenza istituzionale dedicata al futuro dell’Armenia. La riunione è stata convocata nel contesto della sessione del Consiglio regionale del Veneto e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla situazione politica e alle prospettive future del Paese caucasico.

(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, è stata ospitata la conferenza istituzionale ‘Armenia: quale futuro?', con i contributi di: Gagik Sarucanian, Console onorario della Repubblica d'Armenia in Venezia; Gianni Ephirikian, Compositore musicale; Padre Hamazasp Kechichian, Priore del Monastero dell'isola di San Lazzaro degli Armeni; Sona Haroutyunian, Docente dell'Università Ca' Foscari Venezia; Antonia Arslan, scrittrice; Baykar Sivazliyan, Presidente dell'Unione degli Armeni d'Italia; Vartan Giacomelli, Consigliere dell'Associazione Italia Armenia; Mons. Levon Zekyan, Arcivescovo emerito degli Armeno-Cattolici di Costantinopoli.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio regionale del Veneto la conferenza istituzionale ‘Armenia: quale futuro?' Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato l'esame Documento di economia e finanza regionale 2026-28La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Musica e parole d’autore: un viaggio nella Gentilezza’; Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo; Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, via libera alla rendicontazione del Corecom; Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il Quarto Grand Prix Dance AICS del 19 aprile, a Jesolo. Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di ZurigoRicevuta a Venezia, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo: tra i temi affrontati, il federalismo, la cooperazione transfrontaliera e il ruolo ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: CRV - La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissioneLa consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissione; sentiti in audizione i diversi stakeholders sul tema dei ‘Cantieri del tram di Padova ed effetti economici sul tess ... laprovinciacr.it Comunicato stampa istituzione forum dei giovani Acerra. Le rappresentanze giovanili cittadine di Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle chiedono al Sindaco di Acerra, Tito d’Errico, un incontro urgente per discutere del percorso - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 170 x.com