Comuni montani oggi a Roma contro i tagli

Oggi a Roma si sono riuniti i sindaci di sei Comuni della provincia di Bologna, tra cui Monte San Pietro e Sasso Marconi, per protestare contro i tagli alle risorse destinate ai territori montani. La convocazione è avvenuta in risposta alle recenti decisioni di ridurre i fondi destinati alle amministrazioni locali delle aree montuose. La manifestazione si è svolta davanti al Parlamento, con interventi e interviste ai rappresentanti comunali.

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Ci saranno anche i sindaci dei sei Comuni della provincia di Bologna (Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice), insieme alle altre tre amministrazioni pubbliche locali emiliano romagnole (Varano De’ Melegari in provincia di Parma, Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena) alla manifestazione che oggi alle 10 porterà a Roma (in piazza Capranica, a pochi passi dalla Camera dei Deputati) i sindaci dei 614 Comuni italiani esclusi dalla riforma sulla classificazione dei Comuni montani. Obiettivo: esporre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro Roberto Calderoli le ragioni dei comuni storicamente montani, tagliati fuori dalla riforma approvata con la legge n.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Comuni montani, oggi a Roma contro i tagli" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montaniCARLANTINO (FG) – Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani: "Incoerente e penalizzante"Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Argomenti più discussi: Comuni montani, oggi a Roma contro i tagli; La montagna, una categoria territoriale in evoluzione; Comuni montani esclusi dalla riforma: mercoledì 13 maggio sit-in dei sindaci a Roma; Digitalizzazione nei Comuni montani, il Pnrr non basta a colmare i divari. Comuni montani esclusi, i sindaci scendono in piazza: ricorso al Tar contro la nuova classificazione x.com Cosa hai guardato? (Settimana del (10 maggio 2026) reddit Comuni montani, parte la marcia su RomaTra i sindaci italiani che si preparano a manifestare domani nella capitale ci sono anche Maurizio Gambini e Emanuele Feduzi ... msn.com