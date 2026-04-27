Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani | Incoerente e penalizzante

Il sindaco di Carlantino parteciperà mercoledì 29 aprile alle 16 a un incontro nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma. La presenza è legata alla protesta contro la decisione di declassificare alcuni comuni montani, considerando la scelta incoerente e penalizzante. La riunione si svolgerà alla presenza di rappresentanti locali e si concentrerà sui motivi di opposizione alla decisione presa.

Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Il primo cittadino di Carlantino interverrà a un evento organizzato da Ali - Lega delle Autonomie Locali Italiane, intitolato “Il danno della declassificazione dei Comuni montani.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montaniCARLANTINO (FG) – Mercoledì 29 aprile, alle ore 16, il sindaco Graziano Coscia sarà a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Leggi anche: Verucchio non è più fra i Comuni Montani, la sindaca: “Scelta grave, immotivata e penalizzante” Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani; Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani. Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montaniCarlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani Il sindaco Graziano Coscia mercoledì 29 aprile con i suoi colleghi sindaci di tutta ... ilsipontino.net COMUNI MONTANI Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani. Coscia: Esclusione incoerente e penalizzanteEssere fuori dall'elenco può incidere sull'economia locale, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di questo territorio ... statoquotidiano.it "Essere fuori dall'elenco può incidere direttamente sull'economia locale e sulla qualità della vita, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di questo territorio” Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/27/04/2026/carlantino-a-rom - facebook.com facebook #Carlantino escluso dai comuni montani, il sindaco Coscia a Roma per chiedere una revisione x.com