Un rappresentante politico invita i sindaci delle zone montane a partecipare a un confronto diretto. L’appello è stato lanciato durante un evento promosso dal partito, coinvolgendo le amministrazioni locali in un dialogo aperto sulle questioni che riguardano le aree montane. L’obiettivo è favorire un confronto costruttivo tra le istituzioni per affrontare le sfide del territorio.

VALDICECINA Un invito ufficiale lanciato da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e promotore di Appenninica, la kermesse di FdI, rivolto a tutti gli amministratori locali. L’obiettivo è un confronto diretto con il Governo sul delicato tema del declassamento dei Comuni montani: "Invito tutti i sindaci che vogliono confrontarsi sul tema della montagna, compreso quello relativo al nuovo assetto che esce dai decreti, ad Appenninica. In particolare li invito all’incontro con il ministro degli affari europei Tommaso Foti che si terrà domenica prossima alle 15 a Fiumalbo". L’appello di Petrucci arriva in un momento di forte tensione politica, con i centri della Valdicecina che vedono sforbiciati i finanziamenti del fondo per lo sviluppo della montagna a causa dei nuovi criteri del Decreto Calderoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comuni montani. Petrucci ai sindaci: "Un confronto"

Colbordolo fuori dai comuni montani. L’appello di Ucchielli ai sindaciColbordolo, frazione di Vallefoglia, è sulla linea di confine, quella che divide i comuni montani da quelli di pianura.

Regione chiama sindaci per confronto su “Tubone”: via libera al dialogo tra Comuni e governo regionaleNel cuore dell’Italia meridionale, tra le montagne del Molise e la Puglia, si sta consumando un incontro istituzionale che va oltre le usuali...

Argomenti discussi: Comuni montani. Petrucci ai sindaci: Un confronto.

La nuova classificazione dei comuni montani taglia tutele ai territori fragiliSenis, 376 abitanti nel cuore dell'Alta Marmilla, è uno dei Comuni che meglio rappresentano le criticità generate dalla ... sardegnareporter.it

Nuova classificazione dei comuni montani: in Gazzetta Ufficiale, il DPCM con i 3.715 enti ammessi ai beneficiIl Consiglio dei Ministri ha deliberato il 18 febbraio l'autorizzazione all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul regolamento per la classificazione dei comuni montani. orizzontescuola.it