Comune contro Regione
Il Comune ha espresso gratitudine all’assessore regionale per aver dato l’opportunità di discutere, ma ha confermato che i dubbi sul nuovo piano regionale dei rifiuti persistono. La questione riguarda le modalità di gestione e le implicazioni del piano, che sono state oggetto di confronto durante l’incontro. La posizione del Comune si mantiene critica rispetto alle decisioni prese a livello regionale, senza modificare il proprio punto di vista.
ORVIETO "Ringraziamo l’assessore De Luca per l’opportunità di confronto ma i dubbi e sul nuovo piano regionale dei rifiuti restano". Così la sindaca Roberta Tardani, partecipando all’incontro promosso dall’assessorato regionale all’ambiente per illustrare i contenuti del disegno di legge Umbria Circolare e l’aggiornamento del piano rifiuti. "Legittimamente - spiega Tardani - il nuovo governo regionale ha deciso di smontare il piano approvato nel 2023 dalla precedente Giunta superando una pianificazione che prevedeva la chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso la termovalorizzazione. Oggi siamo di fronte a un cambio radicale di strategia che avviene però senza che esista una vera alternativa strutturale, credibile e autosufficiente che rischia di riportare l’Umbria dentro una stagione di incertezza.🔗 Leggi su Lanazione.it
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