Comune contro Regione

Il Comune ha espresso gratitudine all’assessore regionale per aver dato l’opportunità di discutere, ma ha confermato che i dubbi sul nuovo piano regionale dei rifiuti persistono. La questione riguarda le modalità di gestione e le implicazioni del piano, che sono state oggetto di confronto durante l’incontro. La posizione del Comune si mantiene critica rispetto alle decisioni prese a livello regionale, senza modificare il proprio punto di vista.

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