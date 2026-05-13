Comunali mancano i presidenti di seggio | l' appello della prefetta a cittadini e movimenti politici

In vista delle elezioni comunali di maggio, si segnalano difficoltà nel reperimento di presidenti di seggio. La prefetta ha lanciato un appello a cittadini e movimenti politici per trovare soluzioni e garantire lo svolgimento regolare delle operazioni di voto. La mancanza di figure designate potrebbe influire sull’organizzazione delle urne, che riguardano il rinnovo del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.

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