Comunali mancano i presidenti di seggio | l' appello della prefetta a cittadini e movimenti politici
In vista delle elezioni comunali di maggio, si segnalano difficoltà nel reperimento di presidenti di seggio. La prefetta ha lanciato un appello a cittadini e movimenti politici per trovare soluzioni e garantire lo svolgimento regolare delle operazioni di voto. La mancanza di figure designate potrebbe influire sull’organizzazione delle urne, che riguardano il rinnovo del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.
Con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria del 24 e 25 maggio, che vedrà il rinnovo del Consiglio comunale e la costituzione dei consigli circoscrizionali, la prefetta Clara Vaccaro pone l’attenzione sulle possibili criticità legate alla mancata acquisizione, da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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